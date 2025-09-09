Marcos Taboada: “Tenemos mucha expectativa por la 2ª Fiesta de Turismo rural en Bellocq” (audio)

9 septiembre, 2025 0

El próximo fin de semana San Francisco de Bellocq será escenario de su 2ª edición de la Fiesta de Turismo Rural, en tal sentido, Marcos Taboada, delegado de la localidad contó que ultiman detalles para el evento.

“estamos trabajando a pleno, hubo mucha planificación y consideramos que el clima también nos acompañará”.

Dijo que esta vez han aprendido a prueba y error y han escuchado críticas y sugerencias que les hicieron llegar luego de la primera edición, “hicimos una charla para ver si la comunidad es receptiva del turismo rural, la gente se interesó en trabajar, y es todo un proceso, orgánicamente se fueron sumando, hay ofrecimiento de turismo religioso también, este año los chicos del secundario armaron un ballet folklórico local y las instituciones están todas comprometidas con el evento, la comunidad está contenta”

“Este año habrá una carpa calefaccionada donde se desarrollará la fiesta, el sábado habrá disertaciones y talleres entre otras cosas y por la noche será una noche de peña absoluta”.

En cuanto a la organización sostuvo que “hay personas que no son de la localidad y sin embargo son parte, y eso está muy bueno”

Recordamos que todas la entrada y las actividades son gratuitas.

Volver