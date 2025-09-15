Marcos Taboada y lo que dejó la exitosa Fiesta del Turismo Rural

15 septiembre, 2025 0

El fin de semana San Francisco de Bellocq vivió la segunda edición de la Fiesta del Turismo Rural, que volvió a superar las expectativas tanto de la organización como de los visitantes. El delegado de la localidad, Marcos Taboada, en un dialogo radial con LU 24, destacó que el clima acompañó y que “fueron dos días soñados en cuanto a la fiesta y cómo se fue disfrutando”.

La celebración no sólo movilizó a la comunidad, sino también al comercio en general. “En una carnicería de Tres Arroyos me encontré con gente comprando carne para hacer las lentejas del fin de semana. Eso muestra cómo la fiesta trasciende los límites de Bellocq”, comentó Taboada. La demanda hotelera obligó a sumar plazas en Orense y Claromecó, evidenciando el crecimiento del evento.

Taboada subrayó que la propuesta busca “generar movimiento fuera de la temporada estival” y que el turismo rural se convierta en una alternativa para quienes visitan la costa. “Es un círculo virtuoso que, si lo sabemos trabajar, beneficia a todo el partido en general”, afirmó.

La fiesta también funcionó como una vidriera regional. Delegaciones de otras localidades, como Pringles, participaron para difundir sus propias celebraciones, en un espíritu de cooperación más que de competencia.

Mirando hacia adelante, Taboada anticipó que Bellocq continuará con actividades programadas, entre ellas el taller de Navidad sustentable —que viste a la plaza central con adornos reciclados y culmina con el encendido del árbol navideño— y la tradicional Fiesta de Reyes, en enero.

“Son pequeñas acciones que tienen que ver con lo que somos como localidad y con lo que podemos ofrecer al turista”, resumió el delegado.

Volver