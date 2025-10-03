Marea Roja se prepara para las 6 horas de pesca en Reta

El domingo 12, el Club Marea Roja, organiza la 6 horas de pesca a la pieza de mayor peso, de 10:00 a 16:00, con más de 48 millones de pesos en premios.

Gastón Elgart, desde la entidad, en comunicación con LU 24 dijo: “estamos coordinando para organizar todo, tenemos premios de 20 millones para el primero, 8 para el segundo y 4 para el tercero, también para damas, cadetes y socios, todo de manera transparente como estamos acostumbrados”.

“La cancha de pesca es siempre igual desde la bajada del camping hasta inmediaciones del Río Quequén, con controles en cada sector, que son de 2000 o 2500 metros en la playa y dos camionetas por arriba para ir juntando los pescados”, explicó.

“Se pueden anotar tranquilamente hasta el último día; ya hemos repartido en distintas casas de pesca para que puedan inscribirse, la inscripción general es de 120.000 la general y 100.000 damas y cadetes”.

