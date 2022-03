Margarita Boneiro, campeona argentina en Córdoba

21 marzo, 2022 Leido: 430

La atleta local Margarita Boneiro se consagró campeona argentina en la milla urbana (1600 metros), en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.

“Competí en la categoría de 35 a 39 años y me impuse en la General de todas las damas, saliendo campeona en la milla. Estoy muy contenta, este deporte es muy sacrificado, movés todo tu cuerpo, entrenás, sumás kilómetros todos los días”, expresó.

“El año pasado pensé en dejar, pero corrí los 5 km en Lobería y salí campeona Nacional y, a su vez, se me dio una mención especial en la Fiesta del Deporte y mi familia, en especial los hijos de mi hermana, me alentaban y así seguí. Tuve una lesión en noviembre, paré tres meses, luego hice algo de bicicleta y después me preparé con mi entrenador para arrancar a competir por la milla. No tengo un lugar fijo para entrenar, lo hago en las calles de la ciudad o en el Parque Cabañas “, añadió.

“Nos costó mucho dinero poder ir a Córdoba y alojarnos allá, me ayudó mi marido, mi hermana Silvana que corrió también, Sebastián Alonso que compitió en los 21 km, el Circulo de Veteranos y de “Pity” Federico”, dijo.

“La milla era explosiva (así le llaman), muy fuerte. Yo venía de la lesión, tuvimos una definición impresionante en los últimos 100 metros, era oro o plata. Estoy muy contenta, no me lo esperaba. En los campeonatos nacionales se ven los frutos, yo lo hago porque me gusta, salgo a correr a la mañana, a la tarde o a la madrugada”, concluyó.

Volver