Margarita Tourn dará un Seminario en Uruguay

22 mayo, 2026 0

La Directora de Producción y Sustentabilidad, Margarita Tourn, participara en el Seminario integrador “qué produzca la tierra”, que se lleva a cabo en Uruguay este viernes y sábado.

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Donde presentarán un amplio abanico de académicos, especialistas y productores rurales de Uruguay y Argentina, en este marco de intercambio regional, la funcionaria brindará una exposición centrada en casos concretos de éxito en producción agrícola y ganadera.

Aportando datos claves sobre cómo transformar los modelos productivos actuales hacia esquemas más respetuosos con el entorno biológico sin perder eficiencia.

El mismo tiene como tema central abordar las complejas interrelaciones entre los campos de producción agroalimentaria, la salud humana, animal y ambiental, con la urgencia de preservar la diversidad de especies, las conexiones ecosistémicas y la sostenibilidad.

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