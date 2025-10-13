María Eugenia Talerico visitó Coronel Suárez en su recorrida por la Sexta Sección

13 octubre, 2025 71

Durante la jornada del sábado, María Eugenia Talerico visitó Coronel Suárez como parte de su recorrida por la Sexta Sección Electoral. La candidata a diputada nacional por la Alianza Potencia, que venía de Bahía Blanca, centró su actividad en la Exposición Rural que por el fin de semana se llevó adelante en dicha ciudad.

Acompañaban a María Eugenia: Sofía de Hagen, candidata en tercer lugar a diputada nacional, Ricardo López Murphy.

También participaron de la actividad junto a Talerico, el excandidato a diputado provincial, Miguel Donadío y Ticho Groenenberg, excandidato a concejal en Tres Arroyos.

Volver