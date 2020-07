María Eugenia Vidal fue aceptada como querellante en la causa de espionaje ilegal

2 julio, 2020

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue aceptada hoy como parte querellante en la causa que investiga presuntas tareas de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos.

Los detenidos por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos continuarán hoy siendo indagados en el marco de la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.



Así lo decreto el juez Federal de Lomas de Zamora Federico Villena, quien lleva adelante una investigación por la supuesta existencia de una organización que habría realizado tareas de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sindicales y sociales desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuando el organismo era conducido por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El magistrado también tomó la misma decisión con el ex funcionario del Ministerio de Defensa, José Vila.

Hasta el momento fueron incorporados como querellantes la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; su vicejefe, Diego Santilli; así como otros dirigentes políticos supuestamente espiados durante el macrismo.

Al otorgarles el rol de querellantes, pueden tener acceso a la investigación así como proponer medidas de prueba.

Hasta el momento, el juez Villena libró 22 órdenes de detención, en su mayoría destinadas a ex integrantes de la AFI, así como también a la ex coordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, entre otros.

