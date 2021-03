María Rosa Olijnyk: su fallecimiento

Escribe: Omar Eduardo Alonso

Con el fallecimiento de “Mary” desaparece una protagonista del desarrollo de la radiofonía de Tres Arroyos. Quizás alguien que no ocupó un primerísimo plano en ese rubro, pero que tuvo una interesante contribución.

Y no solamente por ser la esposa de Felipe Echegoyen, que fue socio fundador y locutor de LU 24, sino por su ingreso al mundo de la radio cuando solamente tenía 15 años.

Su padre era austríaco. Había estado en varios lugares antes de recalar en Tres Arroyos, donde fue reclamista de la Cooperativa Eléctrica cuando los recorridos se hacían en carros con caballos.

Su madre era de descendencia italiana y el matrimonio tuvo 4 hijos.

El domicilio familiar primero fue en calle Solís, hasta que se traslada al Barrio Obrero, en calles Canadá y Suipacha.

María Rosa concurrió a la escuela 16, guardando gratos recuerdos de aquellos icónicos maestros de la época. No estudió el secundario pero como era habitual en esos tiempos concurrió a la academia Fraccione para el estudio de contabilidad y mecanografía.

A los 15 años ingresó a la corresponsalía de LU 13, Radio Necochea que por entonces cubría toda la zona y tenía espacios especiales desde Tres Arroyos.

Las oficinas estuvieron sucesivamente en calles Sarmiento, en la Galería Tres Arroyos y en calle Lavalle, casi 25 de mayo.

Fue en el ámbito de la radio donde Mary conoció a Felipe Echegoyen, quien por entonces estaba vinculado al diario local.

Tras un noviazgo de año y medio, en 1968 se casaron.

Echegoyen desarrollaría su experiencia en LU 24, mientras que Mary trabajaría posteriormente con el procurador Cosentino y durante muchos años lo haría en la escribanía de Alfredo Pérez Hurtado.

En su paso por el programa “esto es Historia”, el 5 de abril de 2014 revelaría algunos detalles de aquel llanto de su hijo Jorge que inauguraría el lanzamiento de LU 24, además de aspectos de la vida de su esposo, fallecido a los 56 años.

La relación y admiración de Felipe por Piazzolla y otras cuestiones fueron comentadas en la ocasión, a la vez que recordó que para generar aquel recordado llanto de bebé se lo bañó con agua fría.

Con este recuerdo, despido a María Rosa Olijnyk, a quien todos conocíamos como “Mary”.

