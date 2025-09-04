María Saavedra del MV: “Tengo mucho para dar, y tengo varios objetivos para cumplir” (audio y video)

4 septiembre, 2025 0

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/09/MARIA-SAVEDRA-Y-ROSANA-CALVO-4-9-2025.mp3

A modo de cierre de campaña, la candidata a concejal en primer término del Movimiento Vecinal, en nuestros estudios habló de su presente político: “la política la vivíamos siendo empresarios, viendo la realidad del país, y como los gobernantes hacen lo suyo, pero esta vez me tocó vivirla en la calle y me sorprendió, todo el equipo trabajó muy fuerte desde hace tiempo y la gente nos recibió muy bien”.

“En el Movimiento Vecinal hay gente nueva, también quienes están desde hace mucho tiempo en distintas funciones y nos respaldan y nos aconsejan, su experiencia es muy valiosa y hay que aprovecharla”.

“Esta campaña fue cuidadosa, y tengo buen diálogo con gente de la oposición, todo es constructivo”.

“La gente nos pide que el Movimiento Vecinal vuelva, los vecinos tienen necesidades, algunas personales, y sienten que los escuchamos y somos un ciudadano más”.

En cuanto a lo personal, “consulté con mi familia, y vieron que yo estaba contenta y comprometida con este desafío, mi empresa está consolidada con un gran equipo de trabajo, y creo que éste es el momento. Yo me veo bien en esto y siento que tengo mucho para dar, y tengo varios objetivos para cumplir”.

Roxana Calvo, actual concejal dijo “me siento identificada con lo que dice María, uno se da cuenta que lo lleva en la sangre, y en algún momento se despierta, y es muy apasionante, además del desarrollo personal y comunitario, y nunca dejo de ser yo, es una vocación, y le encuentro un montón de sentido a todo, lo que contribuye también a la función.

Con María venimos trabajando hace bastante, es buena aprendiz, es autodidacta, y está conociendo el ámbito deliberativo, y tanto ella como el resto de los integrantes de la lista están trabajando muy bien”.

Finalmente, María Saavedra dijo: “le pedimos a la gente que vayan a votar, que nos acompañe y que nos den su confianza, tenemos todo para dar, y nadie conoce Tres Arroyos como el Movimiento Vecinal”.



Volver