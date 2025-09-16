María Saavedra: “El gran desafío será adaptarme a los tiempos de la política”

16 septiembre, 2025 0

La concejal electa por el Movimiento Vecinal, María Saavedra, visitó los estudios radiales de LU 24 y dejó sus sensaciones tras los comicios del domingo 7.

“Estamos muy agradecidos a la gente que nos eligió a Patricio y a mí para representarlos en el Concejo. Fue una elección difícil, con baja participación y una fuerte polarización a nivel provincial, pero quedamos muy bien parados. Mantuvimos la cantidad de concejales y hoy somos uno de los tres partidos con representación en el Concejo”, expresó.

Saavedra destacó que, luego de la derrota de 2023, muchos pensaban que el vecinalismo había llegado a su fin: “El vecino creyó que el Movimiento Vecinal desaparecía, pero esta renovación mostró gente nueva, con ganas, y la comunidad lo entendió y nos acompañó”.

En lo personal, reconoció que su mayor reto será adaptarse a la dinámica de lo público: “En el mundo empresarial uno maneja tiempos, metas y recursos; en la política hay burocracia y variables que no dependen de uno. Ese va a ser mi gran desafío”.

Sobre las prioridades de gestión, adelantó que buscará tender puentes con el sector empresario para “proyectar empleos genuinos a mediano y largo plazo”, además de trabajar en los barrios y afrontar el debate del presupuesto municipal: “Será nuestra carta guía para el año que viene”, remarcó.

Finalmente, compartió una anécdota familiar: “Mi hijo menor votó por primera vez y lo hizo por mí; cuando salió lo aplaudieron. Ahí tomó conciencia de dónde estaba su mamá. Fue muy emocionante para todos”.

Saavedra asumirá su banca el próximo 10 de diciembre y aseguró que mantendrá un contacto directo con los medios para acercar el trabajo del Concejo a la comunidad.

Volver