María Saavedra: “El Movimiento Vecinal es el único que no hizo alianzas para las elecciones”

25 agosto, 2025 0

La candidata en primer término en la lista del Movimiento Vecinal, María Saavedra estuvo en LU 24 y se refirió al último tramo de la campaña electoral con vistas a las elecciones provinciales del siete de setiembre.

“La campaña viene muy bien, con muchísimo trabajo, recorriendo todas las instituciones y las localidades, allí gente se da cuenta básicamente de la falta de gestión del oficialismo local, en cuanto a priorizar las obras y temas importantes”, expresó.

“En las localidades también hay muchas necesidades, y hemos empezado a trabajarlas desde el bloque de concejales”, dijo y agregó que a nivel personal “siempre tuve el beneficio de saber escuchar como empleadora y ahora con la gente; teniendo esa herramienta, que es saber hacerlo, entender y priorizar será mi impronta porque veo que la gente tiene empatía con eso”, manifestó Saavedra.

Sobre el funcionamiento del equipo de trabajo sostuvo que “hay muchísima experiencia en gestión, mucha organización, escucharlos es un placer; yo desde mi rol de empresaria es fomentar la participación de más empresas en el Parque Industrial que está muy descuidado en su gestión, es una preocupación ya que las empresas que tanto han hecho crecer a Tres Arroyos no puedan estar descuidadas, ya que es un emblema que copiaron muchas ciudades de la Provincia y del país”.

“Pido a los ciudadanos que nos acompañen porque es el único partido político que no ha hecho alianzas para competir: somos auténticos, genuinos y cualquiera podría haber sido primer candidato, me tocó a mí, pero dada la experiencia cualquiera podría haber ocupado ese lugar dentro del equipo de trabajo”, concluyó.

