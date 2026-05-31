María Saavedra: “la ciudad está en decadencia, muy distinta a la que Sánchez dejó” (audio)

31 mayo, 2026 133

El regreso de Carlos Sánchez a la política, su participación e influencia, movió la esfera pública. María Saavedra, concejal del Movimiento Vecinal y empresaria, dialogó con LU 24 sobre la vuelta del exintendente y expresó que “a Carlos le duele muchísimo ver la ciudad así. Está en decadencia, muy distinta a la que él dejó”.

Vinculó el retorno de Sánchez desde un punto de vista crítico, un análisis propio y de conjunto del Movimiento Vecinal sobre la situación que atraviesa el municipio: “Tenemos mucha riqueza como distrito. El auge que tuvo Tres Arroyos, hoy no lo tenemos. Estamos aislados, a media máquina. La ciudad no está siendo gestionada como debería. Hay déficit administrativo y no tenemos la conexión que teníamos con Nación y Provincia”.

En relación con esto último, comentó la importancia del acompañamiento de Sánchez: “apoya desde su experiencia de 20 años y desde sus contactos en la provincia y Nación que lo siguen atendiendo, lo escuchan”.

Hacia 2027: “tenemos candidatos para Intendente. Lo vamos a definir en conjunto”

Saavedra, optimista respecto a las próximas elecciones, comentó que el Movimiento Vecinal tiene “un proyecto de ciudad y unión en pos de lograrlo. Estoy convencida de que vamos a ganar”.

Sobre la candidatura a la Intendencia, aseguró que “estamos evaluando un perfil que se adecue a lo que va a ser el 2027, que pueda sortear la difícil situación en que va a quedar la ciudad”.

Para cerrar, Saavedra dijo que “tenemos nombres y perfiles de candidatos. En la decisión, la última palabra la tendrá el conjunto del Movimiento Vecinal y en ese conjunto está nuestro mentor y consejero, Carlos Sánchez”, finalizó.

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