María Saavedra: “Mi compromiso es con la educación, la producción y la identidad tresarroyense”

23 julio, 2025

María Saavedra, reconocida empresaria al frente de Finca Rumaroli y referente del sector productivo local, encabeza la lista de concejales del Movimiento Vecinal en las próximas elecciones. En su primera visita a los estudios de LU24, compartió su historia de vida, su compromiso con la comunidad y su visión de una ciudad que apuesta al crecimiento desde el trabajo genuino.

Nacida en Necochea, pero radicada en Tres Arroyos desde hace 16 años, María se define como una agradecida de la ciudad que la recibió y la inspiró:

“Llegué justo cuando Huracán ascendió a Primera, la ciudad era una fiesta. Pero más allá de eso, lo que me cautivó fue el empuje del tresarroyense: piensa en su ciudad, invierte en ella y quiere que crezca.”

Formada como licenciada en Sistemas, María fue la primera universitaria de su familia. “Todos trabajaron para que yo pudiera estudiar, incluso el jefe de mi papá nos ayudó”, relató. Esa experiencia marcó su compromiso con la educación como herramienta de transformación:

“Sin educación, yo no estaría donde estoy hoy. Por eso es uno de los ejes que quiero impulsar desde el Concejo.”

También puso el foco en la producción y el empleo genuino como pilares del desarrollo. Desde su rol como empresaria al frente de Finca Garbo y Finca Rumaroli, sus aceites fueron premiados internacionalmente en Londres, Jerusalén, Italia y Japón, posicionando a Tres Arroyos en el mapa global del aceite de oliva:

“Ese orgullo es de todos. Lo logramos con mucho esfuerzo, aplicando lo que aprendimos como empleados en grandes empresas y con una meta clara: hacer las cosas bien.”

Consultada sobre su paso a la política, explicó que no fue algo buscado, sino el resultado de un camino de participación dentro del Movimiento Vecinal:

“Me convocaron para colaborar en algunos proyectos, aportar mi mirada. Y el compromiso del grupo me terminó de decidir. Somos la tercera generación del Movimiento Vecinal y compartimos un objetivo claro: trabajar por y para Tres Arroyos.”

También hizo referencia a los valores del partido que representa:

“No respondemos a líderes provinciales ni nacionales. Solo pensamos en la ciudad. Eso es lo que se vota: representantes que vivan aquí, que entiendan las necesidades del vecino y que estén dispuestos a escucharlo”.

Finalmente, dejó un mensaje a la comunidad:

“Quiero que me conozcan, que se acerquen. Estoy acá para sumar, para aprender, y para representar a todos los tresarroyenses y las localidades con respeto, trabajo y compromiso.”

La sede del Movimiento Vecinal funciona en Dorrego 181, y según adelantó, allí seguirán recibiendo propuestas y opiniones de los vecinos:

“Estamos convencidos de que la política debe recuperar el diálogo, la cercanía y la construcción colectiva. Ese es nuestro camino.”

