María Saavedra – Rocío Fernández: “La política está en cada acto de la vida”

29 agosto, 2025

Las candidatas a concejalas por el Movimiento Vecinal apuestan al diálogo y la cercanía con el vecino. María Saavedra (primera en la lista) y Rocío Fernández (tercera en la lista), visitaron los estudios de LU 24 para compartir sus impresiones en la recta final de la campaña.

Fernández, con trayectoria en Desarrollo Social, remarcó que su ingreso a la política activa nace del compromiso ciudadano: “Todo acto es político. Ahora queremos trasladar esa impronta al Concejo para aportar nuestra experiencia y trabajar en equipo.”

Por su parte, Saavedra destacó el valor de un trabajo colectivo sin jerarquías: “Me sumé primero como consultora externa, pero vi un equipo sólido y me entusiasmé. Hoy todos estamos al mismo nivel, potenciándonos entre nosotros para lograr consensos que hagan crecer a Tres Arroyos.”

Ambas coincidieron en que la clave es recuperar la cercanía con la gente, caminando las calles, tocando timbres y escuchando de primera mano las necesidades de los vecinos. “Nos reciben muy bien, nos quieren conocer y nos cuentan con nostalgia cómo Tres Arroyos creció de la mano del Movimiento Vecinal”, sostuvo Saavedra.

A la hora de señalar prioridades, Fernández resaltó la importancia de sostener políticas sociales como los Centros de Primera Infancia y programas de niñez, aun cuando se cortaron financiamientos externos: “El municipio siguió apoyándolos porque eran necesarios. Eso demuestra que cuando algo sirve a la comunidad, el Movimiento Vecinal lo acompaña.”

De cara a las elecciones del 7 de septiembre, ambas remarcaron la necesidad de una amplia participación: “Queremos que los vecinos voten. En juego está la renovación del Concejo Deliberante y creemos que el Movimiento Vecinal debe estar presente, porque tiene experiencia y una generación renovada para seguir trabajando por Tres Arroyos.”

