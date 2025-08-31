María Saavedra: “Tenemos muchas ganas de trabajar por y para Tres Arroyos”

31 agosto, 2025 0

A una semana de las elecciones bonaerenses, la candidata en primer término a concejal por el Movimiento Vecinal, María Saavedra, visitó LU 24.

“Estamos muy contentos por como se está desarrollando la campaña”, dijo inicialmente, para luego describir cómo fue su llegada a la ciudad, en compañía de su esposo, a quien conoció trabajando en una multinacional fuera del país, en Costa Rica, y las vicisitudes de la vuelta a la Argentina, la formación de la familia, los vaivenes económicos que los afectaron y la posibilidad, hoy día, a nivel empresarial de explotar una firma basada en la producción de aceite de oliva.

“Desde que conocí Tres Arroyos fue un amor a primera vista”, sostuvo y relató que “fue un día de fiesta porque Huracán había ascendido, el 4 de julio de 2004”.

Sobre su llegada al Movimiento Vecinal, dijo que “cuando Roxana Calvo -actual concejal – convocó a un equipo para mejorar la gestión nos presentó a los dirigentes y empezamos a trabajar para lo que es la tercera generación del vecinalismo, con el único objetivo que Tres Arroyos siga creciendo, y no hay forma de decir que no”.

“Todavía no caí en cuenta de la responsabilidad de encabezar la lista, tengo cierto temor, pero también sé que de cada crisis nace una posibilidad; lo importante es saber que el MV está más vivo que nunca en su tercera generación y hay que cuidar lo que se logró y apostar: este es nuestro compromiso, un perfil de mucho trabajo en el Concejo Deliberante, con mucho conocimiento de la ciudad”, afirmó.

Finalmente, en un mensaje a la comunidad tresarroyense, expresó; “Le pedimos que nos apoyen el domingo próximo, porque la lista 194 es por y para Tres Arroyos, que vayan a votar, que no digan que están enojados por la política, y que confíen porque tenemos muchas ganas de trabajar, que nos apoyen colocando nuestra boleta”.

