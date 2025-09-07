María Saavedra: “Tratamos de hacer todo lo posible para que el MV siga más vivo que nunca”

7 septiembre, 2025 1.198

Tras el conocimiento de los resultados parciales, María Saavedra conversó con LU 24 para expresar sus primeras sensaciones.

En sus primeras palabras, comentó que, tras haber hecho un gran trabajo de campaña, los resultados son más que positivos tras aquella dura derrota en el 2023 y donde el Movimiento Vecinal había quedado golpeado.

Además, detalló que a partir del lunes comenzarán a trabajar en vistas al 2027 para que los resultados sean aún mejores.

“Tratamos de hacer todo lo posible para que el Movimiento Vecinal siga más vivo que nunca”, afirmó.

El festejo continuará con una juntada en su espacio debido a la buena elección que han realizado.

Volver