María Saavedra y los vuelos a CABA: “Dependemos de los tiempos del Concejo”

22 marzo, 2026 0

La concejala vecinalista María Saavedra habló en LU 24 luego de la polémica generada en la última sesión del Concejo Deliberante en la que su bloque no dio quórum para el tratamiento sobre tablas para aprobar el convenio entre la firma Humming Airways y la comuna sobre la exención de tasas municipales del aeródromo tresarroyense.

Saavedra argumentó de manera crítica el envío del convenio pocos minutos antes de la sesión, y también defendió la posición de analizarlo convenientemente en las comisiones antes de llevarlo nuevamente al recinto legislativo; “dependemos de los tiempos del Concejo”, sostuvo.

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