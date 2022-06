Mariano González recordó cómo fue trabajar 14 años con Juan Alberto Badía

A 10 años del fallecimiento del talentoso Juan Alberto Badía, el locutor comercial Mariano González contó cómo fue compartir muchos años de trabajo “el homenaje a Beto fue realmente hermoso, y cuando me invitaron a participar automáticamente rememoré cada instante compartido, recuerdo perfectamente sus palabras cuando dijo que trascender es seguir viviendo en el otro.

Yo hacía radio en Pinamar, y el en otra emisora también de la localidad, y yo todos los días me sentaba en la playa a contemplarlo, a observar lo que hacía, hasta que un día se ve que le llamó la atención y me llamó y me dijo que haríamos algo juntos alguna vez. Y el verano siguiente ya formaba parte de su equipó y de ahí en adelante fue todo vertiginoso, estuve 14 años con él”.

