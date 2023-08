Mariano Hernández apunta a la modernización del Municipio

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Mariano Hernández, precandidato a concejal en primer lugar por Compromiso Vecinal, apunta a la modernización del Municipio.

“Para tratar de amortiguar la ausencia de Carlos Sánchez vamos a tener que usar todo nuestro ingenio y modernizar, para eso hay que tomar ideas de otros municipios bonaerenses”, indicó.

Asimismo, sostuvo que “hay que poner a participar al vecino y que sea un controlador más, desde tránsito hasta una cuadrilla municipal o el seguimiento de los reclamos en tiempo y forma”.

Finalmente, sostuvo que “yo podría asociar los pedidos de la gente a la planificación. Hay cosas que están pensadas o ya ejecutadas y por ahí el vecino no las conoce porque en la vorágine del día a día no las comunicamos o no sabemos llegar”.

