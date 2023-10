Mariano Hernández: “el MV le puede dar certidumbre a los vecinos”

Ya entramos en la cuenta regresiva de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo este domingo en Tres Arroyos y todo el país. En este contexto y en visitas a LU 24, el candidato a concejal por el Movimiento Vecinal conversó de cara a los comicios y sobre la campaña en particular.

En este sentido, Hernández comentó: “estamos convencidos del resultado del domingo. Lo hemos visto en la devolución de la gente, ya que hemos andado por muchos lados. Cada cual en el lugar que le queda más cómodo. La verdad que la devolución ha sido buena y sabemos un montón de cosas que tenemos para corregir. Con la impronta de Claudia, gente nueva en el equipo, creo que es un terreno fértil el que nos deja Carlos en el distrito.”

Y agregó: “Somos compromiso y renovación. Nosotros habíamos elegido el nombre también porque en aquella interna de Carlos Sánchez hace varios años también se llamaba Compromiso Vecinal. Pero bueno, fue una interna, la verdad que muy amable, entre dos candidatos que tienen ese perfil también, que no había ninguna diferencia personal entre ellos. Solamente que los dos disputaban su merecido lugar que tenían en el partido. Los dos que se han ganado con tantos años de laburo en el Movimiento Vecinal.”

Además, y acerca de los motivos de porqué elegir la continuidad, el actual Secretario de Desarrollo Económico, destacó: “la gran mayoría de los candidatos, los que tenían chances ciertas en estas elecciones coincidieron en la continuidad de lo que está bien en Tres Arroyos. Hablamos de esa forma de gestionar, de seguir siendo independientes, como es el movimiento vecinal, de poder trabajar, gestionar y traccionar con cualquier partido que nos pongan adelante, tanto en Nación como en provincia.”

Y concluyó: “tenemos que trabajar una lógica japonesa. Tocar lo que no anda bien o lo que hay para mejorar y dejar lo que está bien. En eso coincidimos todos. Yo creo que el vecinalismo tiene algo que no todos tienen, un montón de gente muy potable que viene desde lo privado y que está como recurso para utilizar en la gestión pública. Y eso para mí hace que le empecemos a dar certidumbre a la gente, que es algo muy importante”.

