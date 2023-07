Mariano Hernández: “Encararé la función de concejal con la hoja en blanco”

En la mañana de este miércoles, Mariano Hernández, primer candidato a concejal por Compromiso Vecinal visitó los estudios de LU 24 y repasó su trayectoria y habló de la campaña. En este sentido, el actual Secretario de Desarrollo Económico del Municipio comentó: “hubo muchos cambios en poco tiempo. Cuando me ofrecieron la delegación yo estaba en otras instituciones y la primera respuesta fue pensar que era una pérdida de tiempo hasta que hablé con Carlos Sánchez y ahí, cuando me dio su aval para poder trabajar en el Parquecito y hoy me encuentro en este lugar.”

Además, y sobre su breve pero amplia trayectoria, destacó: “a los que nos gusta hacer, estar en el ejecutivo y teniendo la política como herramienta, uno hace cosas a otra escala. Cuando uno se encuentra que va a poder hacer más cosas y se va mejorando la calidad de vida de dónde le toca, son pequeñas cosas que realmente sirven y a uno le enamora todo el hacer.”

Por otro lado, y respecto a su decisión de ser vecinalista, señaló: “lo decidí porque lo vi en mi casa. Mi papá fue muy simpatizante del partido y conoció gente que lo formó. Además, yo mismo pude ver todos estos 28 años la transformación que se le dio a la ciudad cabecera y las localidades. Inclusive mucha gente se va maravillada de la ciudad, aunque hay mucho por hacer.”

Y en cuanto su candidatura, subrayó: “esto me saca de mi zona de confort. Estoy más cómodo en la calle, pero creo que esto nos hace enriquecernos. Encararé la función de concejal con la hoja en blanco y sin condicionamientos. Me imagino saliendo bastante más en función y por suerte ya conozco todas las áreas, algo que les gusta a los responsables.”

En relación a lo que dejó Carlos Sánchez como legado, Hernández dijo: “la responsabilidad que tenemos es muy grande. La única forma de amortiguar la ausencia de él en la municipalidad es con un equipazo de trabajo como el que tenemos. Además, esto es sumado a gente nueva, herramientas, más experiencia y hoy en día tenemos que seguir haciendo crecer la ciudad.”

Y sobre la idea de Sánchez de que él sea intendente, concluyó: “desde 2019 que me lo viene diciendo. Creo que falta para eso y uno tiene que conocer cómo es el tema de la cosa pública y las cosas se tienen que ir dando. Era Claudia o yo o los dos juntos. Es un orgullo para mí que Carlos piense eso.”

