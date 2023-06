Mariano Hernández: “Hay que continuar el legado de Carlos Sánchez”

8 junio, 2023

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Mariano Hernández, primer precandidato a concejal en la lista que encabeza Claudia Cittadino en la interna del Movimiento Vecinal, aseguró que “hay que continuar el legado de Carlos Sánchez para seguir transformando Tres Arroyos”.

“La charla con Claudia fue corta porque nos conocemos mucho de estos años de gestión, primero desde la Delegación de Copetonas y luego al acercarme más a Tres Arroyos. Somos gente de trabajo, de andar afuera y no de oficina, por lo que coincidimos bastante”, aseguró.

Asimismo, afirmó que “somos del riñón de Carlos Sánchez a quien tenemos como norte porque transformó Tres Arroyos”, afirmó.

En tanto, recordó que cuando se le ofreció la precandidatura a intendente, consideró que “no era el momento personal ni político, pero si me sumé a un equipo de trabajo con la misma visión y hablamos con Claudia sobre lo que creemos que hay que hacer para seguir con la transformación de Tres Arroyos buscando sustentabilidad, haciendo una ciudad inteligente y amigable”. En ese sentido, puso a Tandil como ejemplo a seguir.

“Hay que continuar con el legado de Carlos Sánchez, trabajando con herramientas de gestión que antes no existían y para eso contamos con profesionales preparados”, concluyó.

