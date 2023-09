Mariano Hernández: “hemos logrado y mantenido una independencia política”

26 septiembre, 2023



Este martes por la mañana, Mariano Hernández, Secretario de Desarrollo Económico y Tecnología de la Municipalidad de Tres Arroyos y candidato a primer concejal por el Movimiento Vecinal en la lista que encabeza Claudia Cittadino, visitó LU 24 y se refirió a varios temas. Además, fue claro en explicar el porqué la gente debe elegir a su partido político.

Debate en la Rural

Por su parte y sobre el debate desarrollado el lunes en La Rural, Hernández dijo: “me sorprendió en algunos temas el desconocimiento que tienen algunos candidatos. En otros, se habló medio demagógicamente, pero me llamó la atención que se ataque los orgullos o lo que nos diferenció siempre de otros distritos como el caso de la Vial, el CRESTA, pero está bueno verlo, que suceda y que, de esta manera, la gente saque sus propias conclusiones.”

El Ente Vial

Sobre el nuevo edificio del Ente Vial que se inaugurará este martes, destacó: “el Ente Vial es una de las joyas que tenemos, por algo somos catalogados como ejemplos y nos viene a consultar de distintos lados. Cuando arrancó Sánchez como director no había y no tenían un fondo afectado, presupuesto y combustible a ver eso hoy, me hace a lo que es la eficiencia del estado y de lo público, parece una empresa privada que funciona bien.”

Y agregó: “más allá de las quejas eventuales que se puedan hacer, hay una comisión vial integrada por chacareros de distintas zonas, que siempre dan una evolución y hace que se siempre trabaje donde tiene que estar. Siempre se va avanzando, este año creo que llegan al récord de caminos entoscados.”

La campaña y rol como concejal

“yo creo que la devolución de la gente es buena y con los distintos sectores. Todos marcan cosas que hay cambiar, corregir y mejorar y nosotros también lo vemos. Soy optimista y creo que es una elección ganable.” Dijo acerca de la recepción de la sociedad.

Y finalmente, fue claro de porqué él cree que se debe votar al Movimiento Vecinal y concluyó: “analicen los 28 años del Vecinalismo y lo que le ha pasado el país, en ese tiempo. Hay variables de las que no terminamos de caer nunca, repetimos fracasos de distintos partidos. Tres Arroyos en ese tiempo pasó de ser un desastre u ha crecido, y nos hace distintos los otros 134 municipios del distrito. Hemos logrado y mantenido una independencia política”.

Volver