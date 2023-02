Mariano Hernández: “Oficialmente no hemos tocado el tema reinas. El martes lo hablaremos en comisión”

1 febrero, 2023

El presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fiesta Provincial del Trigo, Mariano Hernández, consultado por LU24 respecto de la posibilidad de rever el tema de volver a elegir la reina en el marco del acontecimiento, contestó que solo ha es cuchado comentarios callejeros, pero formalmente no hay nada.

El martes venidero, dijo Hernández, será la primera reunión del año de la Comisión de la Fiesta y a la luz del decir urbano, se pondrá a consideración en el ámbito de quienes toman la decisión en ese sentido y se evaluará si merece análisis,

Las reinas dejaron de elegirse en fiestas populares por considerar que ello implica la “cosificación” de la mujer, considerada como un objeto al momento de decidir quién será la soberana.

Recientemente se conoció un fallo judicial en Mendoza que avala volver a elegir reinas y ello ha tenido rebote.

Hay cuestiones que hoy no son admisibles en cuanto a la evolución del mundo y el papel que ocupa la mujer por cuestiones individuales que van mas lejos que su color de ojos, los 90 – 60 – 90 y otras cuestiones que la destacan entre sus semejantes por aspectos solo de presencia y apariencia.

La defensa del rol de la mujer, el respeto a no ser considerada como un objeto a la luz de una competencia, mal llamada de belleza, no amerita mucho análisis en el presente que vivimos.

La mujer ha logrado muchos avances en cuanto a la igualdad de género, el respeto, el equilibrio y ha ganado ser soberana de si misma.

Hoy, las jovencitas que podrían aspirar a un reinado, ellas mismas tal vez, con su cultura en lo más alto de la vara y el pensamiento en la defensa de su género, probablemente no les anime a ser partícipes de un concurso de belleza.

Lo cierto es que en algunos ámbitos, este tipo de concursos, directa o indirectamente, tienen un parentesco con lo económico.

En los concursos de belleza, quienes participan desde algún lugar no cercano al sitio geográfico del acontecimiento, tienen que enviar una declaración jurada con su edad, si son solteras, casadas, con o sin hijos, medidas de su cuerpo etc. Si cuando llegan, algo no es coincidente, se chocan con el impacto de quedar fuera de concurso por no encuadrarse en el reglamento. Ha pasado.

Por otro lado, tiempo atrás, el Concejo Deliberante de Tres Arroyos, prohibió la participación de menores de 16 años en concursos de belleza, lo que en su momento englobó la denominada elección de “La Espiguita” con la participación de niñas en la Fiesta del Trigo.

Lo cierto es que los comentarios populares que ganaron las redes sociales, tendrán una consideración formal en la próxima reunión de la Comisión de la Fiesta Provincial del Trgo.

