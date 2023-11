Mariano Hernández: “Rosotti tiene un perfil adecuadísimo para Desarrollo Económico”

27 noviembre, 2023

Mariano Hernández, actual Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tres Arroyos habló esta mañana con LU 24 y se refirió a la transición realizada en ese cargo y también de sus expectativas como concejal del Movimiento Vecinal, que será a partir de este 10 de diciembre.

En tal sentido, Hernández, comentó: “en este momento estamos ordenando la transición con Guillermo Rosotti, que es el flamante director. Yo ya lo conocía de lo privado y me parece un perfil adecuadísimo para la Secretaría y venimos reunión tras reunión cada área. Es un honor acompañarlo porque me parece ideal su figura acá, le ha dedicado mucho tiempo a anotarse los programas vigentes y ver el estado actual de cada área, así que venimos muy bien con eso y estamos realmente conformes.”

Y sobre el Polo Tecnológico en particular, detalló: “en la parte civil viene avanzando bien, la construcción se arrancó en el mes de mayo y viene al día. Está en etapa de revoque y tiene que entrar electricistas para poner la calefacción que es por losa radiante y la obra está ejecutada en un 40%. Sino pasa nada, para marzo del año 2024, esto tiene que estar finalizado”.

Además, y en relación a lo que es equipamiento dentro del Polo, expresó: “en octubre se nos depositaron 60 millones de pesos para la compra de equipamiento y abrimos una licitación que quedó desierta luego de la incertidumbre no solo política sino también económica. Estamos viendo cuando podemos llamar nuevamente a licitación para algún proveedor”.

Finalmente, y acerca de su nuevo rol como edil en el Concejo Deliberante, concluyó: “ya era un desafío entrar al legislativo porque yo vengo del ejecutivo, no había evaluado ser oposición. Queremos hacer algo realmente constructivo y de consenso, perdimos dos concejales, pero hay un equilibrio para cualquier negociación, porque hoy nadie tiene mayoría automática”.

