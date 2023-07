Mariano Hernández: “Trabajamos con mucha confianza y la charla con la gente nos motiva”

27 julio, 2023

Apostando a la continuidad de gestión, la lista que lleva a Claudia Cittadino como precandidata a intendente de Tres Arroyos, está compuesta por hombres y mujeres con inquietudes y propuestas para seguir en la línea que el Movimiento Vecinal ha marcado hasta la actualidad, y en tal sentido, Mariano Hernández, precandidato a concejal en primer término por Compromiso Vecinal, en nuestros estudios dijo: “hace un año estaba recorriendo las calles de Copetonas quizá pensando en una nueva edición de la Fiesta del mate y la torta frita, y hoy la realidad es otra, recorro las calles de la ciudad cabecera con esta propuesta política de acompañar a Claudia (Cittadino).

Es todo nuevo para mí, pero hemos conformado un gran grupo con muy buena onda, cordial y ameno, que hace que todo sea más sencillo de llevar adelante, además de transitarlo con confianza.

Es mi primer campaña y siendo parte del ejecutivo no es tan fácil presentarse ante la gente para escuchar sus necesidades, pero me gusta mucho charlar con las personas porque tengo la oportunidad de explicar porque cada cosa se realiza o no se puede realizar, es importante dar una respuesta a los reclamos y dejar bien en claro los motivos por los cuales a veces los tiempos de espera son largos”.

Al consultarle que temas tiene en agenda como prioridad de ejecución en su próxima función, en primer término dijo: “Cuando Carlos decidió bajarse de la posibilidad de un nuevo período como intendente, vimos como todas las fuerzas políticas resaltaron sus logros y trabajo, y para nosotros proponer la continuidad es importante, y nos deja la vara muy alta para gestionar y hacer como lo ha hecho él en los últimos veinte años”, luego agregó: “considero, por ejemplo, que hay que trabajar en la modernización del estado, tenemos que tener una legislación más amigable y más sencilla de cara al privado, hay varias alternativas que estamos estudiando para implementar.

Tambien hay mucho para trabajar en nocturnidad, en lo que respecta a los terrenos y el crecimiento de la ciudad, y tantos otros temas que me preocupan y me ocupan”.

Por otra parte, hizo referencia a un planteo que tiene en su mente en cuanto a la forma de manejarse dentro del HCD, “estoy convencido que los integrantes del Concejo Deliberante podemos trabajar juntos, y podemos cambiar la manera de hacer las cosas, ya que nosotros representamos a la gente y debemos trabajar para ellos todos juntos y no desde las bancas, sino yendo en presencia a atender las cuestiones que la gente reclame”.

