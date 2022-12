Mariano necesita una silla postural urgente

22 diciembre, 2022

Natalia Condorí, la mamá de Mariano, un chico con encefalopatía crónica no evolutiva un tipo de parálisis cerebral necesita una silla postural.

“Su obra social es Profe y no hay respuesta por el momento, por lo que abrimos una cuenta para recaudar dinero pero es una suma muy importante, alrededor de un millón de pesos”, dijo a LU 24.

“Es una silla que no es común, lo que complica su préstamo o donación, teníamos una silla que dio la obra social duro cinco años y luego tuvo sillas prestadas. Esto generó que se le luxe la cadera al no tener una buena postura”, agregó.

“Abrimos la cuenta y la idea también era visibilizar para que la obra social mueva, yo hace dos meses hice una publicación similar y me llamaron, hicimos los papeles y todavía no hay respuesta”, reiteró.

“La sede de la obra social Profe esta en La Plata, y en la sede local del hospital me dijeron que no tomaban pedidos hasta el año próximo; entiendo que es una silla que se hace a medida, pero estamos esperando un pedido que no está hecho”, manifestó .

