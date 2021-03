Mariano Pérez: “La UCR tiene que tener ambición de poder”

El 21 de marzo se define la conducción de la Unión Cívica Radical (UCR) por un lado candidatos a convencionales, integrando la convención nacional como provincial, y a su vez las autoridades del comité provincia y las autoridades de los comités de las ciudades.

En Tres Arroyos, el dirigente deportivo y profesional de la abogacía, Dr. Mariano Pérez, es candidato a secretario general del comité “Enrique Betolaza” en la lista de unidad a nivel local que encabeza Gonzalo Cabrera. Por su parte Pérez apoya la lista “Adelante Buenos Aires” que postula a Maximiliano Abad como Presidente del Comité de la provincia de Buenos Aires. En dialogó con LU24 consideró que “el partido tiene que tener ambición de poder”.



El letrado justificó que es parte de la lista debido a que “el partido ha tenido una actividad secundaria durante estos últimos 5 años durante el gobierno de Juntos por el Cambio/Cambiemos, el partido logró mejorar su territorialidad, logró mayores diputados, mayores concejales, mayores intendentes, pero siempre estuvo un tanto relegado en cuanto a las decisiones, no formó parte del gobierno, no fue una coalición de gobierno, sino que se participó de un gobierno con determinadas personas”.

“Hoy por hoy creo que el partido tiene que cambiar, tiene que tener ambición de poder, ambición de llegar al gobierno y llevar adelante la coalición sin dejar de lado por supuesto la misma, pero desde otro punto de vista, con otro objetivo que es hacerse fuerte por la territorialidad que tiene el partido y por los valiosos hombres que cuenta la Unión Cívica Radical, con lo cual creemos en la figura de Maxi Abad, de Gastón Manes y de todas las personas que los acompañan en las distintas listas”, agregó.

Para Pérez con esto se pretende llegar a las negociaciones con los demás integrantes de la coalición y salir favorecidos en la confección de las próximas listas para las elecciones legislativas, que “en caso de no haber acuerdo, de todas formas estará la posibilidad de las PASO”, manifestó.

Lista de unidad a nivel local

En Tres Arroyos la elección se desarrollará en el Comité “Enrique Betolaza”, de 8 a 18 horas, y a nivel local hay una lista única que lo tiene a Gonzalo Cabrera como candidato a presidente y a Ignacio García, candidato a presidir la Juventud Radical de Tres Arroyos.

Cabe resaltar que esta lista apoya la línea que conduce Gustavo Posse y su equipo de la lista 14 “Protagonismo Radical”. En este sentido Pérez dijo que se llegó a un entendimiento: “Afortunadamente de distintos sectores logramos un acuerdo y se formó una comisión integrada por distintos integrantes de las distintas listas”.

