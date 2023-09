Mariano Pérez tras robo en Claromecó: “Los ciudadanos debemos estar al tanto de lo que pasa con la seguridad”

El reconocido abogado local Mariano Pérez fue victima de robo en una vivienda de su propiedad ubicada en Claromecó. Si bien no es grata la situación vivida por la familia, reclama que se hagan públicos los hechos de inseguridad que ocurren ya que considera necesario para los ciudadanos estar al tanto de lo que está pasando en nuestro distrito.

Pérez, en dialogo con LU24 dijo: “El sábado fuimos a dar una vuelta por Claromecó, y llegados a casa nos dimos cuenta que habían violentado el postigo de una ventana e ingresaron. Lo que se llevaron no es de importancia económica, aunque sean costosas, pero lo que molesta es que en este caso, la Comisaría de Claromecó no da a conocer a los medios la existencia de situaciones como esta, desconozco si es obligatorio o no, pero hablé con el Comisario Ríos quién me dijo que no tenía obligación de informar, que si quería que lo haga yo.

Hablamos en un tono un tanto subido, y el comisario me preguntó porque tenía tanto interés en dar a conocer lo sucedido, a lo que le respondí que me parecía que todos los ciudadanos tenemos derecho a saber lo que sucede en realidad.

Desconocemos si hay 5 robos por semana en Claromecó o hay uno en 15 días, ahí es un lugar chico en cuanto a la gente que vive de forma permanente y no debe ser tan difícil de identificar personas con actitudes fuera de lo común”.

