Mariano Pérez y la situación en los clubes: “Estamos haciendo malabares”

3 mayo, 2020 Leido: 162

El presidente del Club Huracán de Tres Arroyos, Mariano Pérez, habló con LU 24 y se refirió a la crítica situación por la que atraviesan en materia económica, al no generarse ingresos en el marco de la pandemia por coronavirus, que hace que futbolistas de las diferentes entidades no puedan cobrar sus sueldos, reclamó la ayuda prometida por el gobierno nacional y sostuvo que la AFA “se lava las manos” ante este panorama.

Pérez respaldó la nota realizada con Hugo Tenaglia, y dijo que la misma “desnuda una situación que los futbolistas están vi viendo en el país, por supuesto que los clubes también estamos padeciendo una situación muy difícil, que se traslada quienes practican las disciplinas y quienes son rentados no pueden contar con el ingreso previsto a tener durante el año”.

“El fútbol que es donde hay mayor cantidad de personas que perciben el ingreso por practicar ese deporte en el país, sabemos la cantidad de clubes que hay en el país no solo en primera sino en las diferentes categorías, el compromiso s por los con tratos firmados que hay, pero a los clubes prácticamente se les ha desaparecido la posibilidad de contar con esa obligación”, enunció.

“Hay jugadores que no tienen otra actividad que les permita vivir y enfrentamos una incertidumbre tan grande al no saber cuánto va a durar, que no nos hemos dado cuenta aun hasta donde llegara esta situación”, graficó.

“Algunos pudieron cobrar publicidades grandes en el mes de abril, las que no se han visto afectadas por el parate tan grande, pero aquellos clubes que eran de publicidades locales o más chicas, como nos sucedía a nosotros en su momento, no tienen posibilidad de afrontar esto, no es que haya mala voluntad sino que es una situación impensada y está más que dificultosa buscar una solución”, relató Pérez.

“Lamentablemente sabemos lo que pasa y pasó en AFA hace 40 años, se miran el ombligo ellos y nada más, desconozco ahora como será porque hace años que no concurro a ninguna asamblea pero en la época que me toco concurrir como asambleísta, uno veía la cantidad de millones y millones de pesos ahorrados y calculo que ahora será igual, pero no he visto que la AFA diga nada, se lava las manos, pone fechas tentativas o finaliza campeonatos de la forma que se les ocurre pero no hace nada por los club bes; AFA tiene grandes marcas que la apoyan, como YPF o Adidas, empresas que pueden “bancar” esas publicidades porque la economía se les ha resentido en menor medida por esta pandemia, por lo que creo que AFA no se haya visto afectada en sus ingresos, y no ha realizado ninguna acción para a ayudar a los clubes”, manifestó.

“Estamos haciendo malabares, nos reunimos hace unos días con otros presidentes de clubes, y por supuesto hay paridad en Tres Arroyos en c cuanto a infraestructura y cantidad de empleados; no tenemos in gresos, se ha caído la cuota social, y los gastos fijos se mantienen de la firma forma; aquellos clubes que tenemos empleados en blanco presentamos a la AFIP el reclamo para acceder a los subsidios del Gobierno pero no ha existido ese depósito por lo que estamos pasando una situación muy complicada, algunos clubes más que otros, como la vida misma, por lo que solicitamos a los socios que puedan abonar cuatro o cinco meses por adelantado lo hagan en tenor a la difícil situación de cada club y que nos den una mano, eso es lo que dijimos en la reunión mencionada, ya que la situación es la misma para todas las instituciones”, concluyó.

Volver