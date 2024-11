Mariano Taraborelli y el homenaje a un grande del automovilismo

14 noviembre, 2024

Como ya anticipara LU 24, este viernes será homenajeado en el Polideportivo Segundo “Cholo” Taraborelli, el reconocido piloto tresarroyense fallecido en la vuelta de Lobería en 1968.

Mariano, su hijo menor, habló con nuestra emisora y dijo que “no lo conocí, yo nací dos meses después de su fallecimiento, y siempre me han hablado muy bien de él: la gente me cuenta de sus buenas actuaciones, tanto en el automovilismo zonal como en el Turismo Carretera, su trayectoria con “La Betty”, el Torino y también con el Ford Coupé”.

“Betty todavía existe, estaba en Necochea y fue vendida: actualmente no sé dónde está”, agregó.

“En el homenaje en el Polideportivo se hablará seguramente de su historia y además hay una muestra fotográfica en el Centro Cultural La Estación, donde se ven las 3 generaciones mi papá, mi hermano, yo y actualmente mi hijo que corre a nivel zonal”, finalizó.

