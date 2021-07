Maricel Pereyra, sorprendida por el fallo judicial a favor del Balneario Walter’s

Luego de que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Agustín López Cóppola, ordenara a la Municipalidad de Tres Arroyos que por el momento y hasta tanto sea resuelta la medida cautelar peticionada, se abstenga de ejecutar el decreto, por el cual el Ejecutivo deja sin efecto el contrato de concesión del Balneario Walter´s de Reta, Maricel Pereyra, la hija del matrimonio que hace décadas tiene a cargo la concesión de dicho balneario, expresó a LU24 su sorpresa por la novedad judicial, luego de que hace días haya logrado, mediante reuniones con el intendente Carlos Sánchez, comenzar con ciertas tratativas para que se revea la posibilidad de extender excepcionalmente por un año más el contrato.

La hija de Walter Pereyra, aseguró que “estoy sorprendida, porque no nos esperábamos este resultado” y detalló “había quedado sin efecto el contrato, de hecho en junio nos notificaron que teníamos que hacer el desalojo y en ese mismo momento se decidió hacer una presentación porque nosotros habíamos mandado una carta documento, en respuesta de otra carta documento que los había mandado el municipio”.

En cuanto a la controversia por el desalojo, explicó que en su momento “llegó la notificación de desalojo, sin respuesta a nuestro planteo al por qué no se podía realizar la obra, dentro de ese planteo está la cuestión del acceso nuestro por calle 50” la cual asegura que “siempre se llena de arena y venimos haciendo reclamos desde la primer licitación, es una lucha continua, por más que se limpie y demás, la calle se llena de arena, este año nos cortaron la luz del alumbrado público porque los médanos tocaban los cables”.

Hoy en día, la calle permite una pasada hacia el balneario, pero Maricel indicó que “no está totalmente abierta, de hecho es una pasada para poder llegar al balneario, no hay estacionamiento, no hay nada”. Esta dificultad de tránsito, según asegura la familia Pereyra “nos complica no solamente con la llegada de los materiales, nos ha pasado en plena temporada tener las calles cerradas y tener que devolver el alquiler de las carpas, que no lleguen los proveedores, o tener que ir a la escuela secundaria a buscar las provisiones”.

Consultada por la continuidad de esta situación, manifestó que “la verdad es que no tengo idea como vamos a seguir, sé que esta cautelar es por 15 días, hasta que el juez vea los expedientes, el de 2017 y el que se formó este año en enero, a raíz de una nota que yo envió al concejo deliberante solicitando la intervención por la limpieza de la calle 50”.

Maricel Pereyra, aseguró que de ésta resolución se enteró luego de que LU24 publicara anoche la primicia, y expresó “me sorprendió porque me entere hoy a la mañana cuando me desperté para ir a trabajar y me llegaron muchos mensajes”.

Con respecto a la intención de mantener la concesión del balneario, aseguró que “las intenciones siempre estuvieron, por eso volvimos a licitar, porque siempre quisimos tener el balneario, trabajar y brindarle lo mejor posible al turista que viene a Reta” y comentó que sus padres “lo vienen pasando mal, por cuestiones de salud, tuvieron una semana difícil, esperamos que podamos llegar a un acuerdo”. De hecho, para finalizar, recordó que días pasados “yo hable con el intendente, teníamos una manera de quizás poder extenderlo una temporada más, para que mis papas pudieran cerrar este ciclo, por eso nos sorprende esta medida del juzgado”.

