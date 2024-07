Marina Lara, nueva jefa del Aeródromo: “estoy acá por lo que quiero al predio”

10 julio, 2024

La nueva jefa del Aeródromo local, Marina Lara habló con LU 24 respecto a la función que cumple, y dijo que “el Aeródromo es público, no controlado, es decir no tiene función de tránsito aéreo, pero necesita para estar operativo es un Jefe, que tiene que encargarse de la dirección, la coordinación, y del régimen interno”.

“En Tres Arroyos tenemos el Aeroclub, el Club de Planeadores, tenemos Aero aplicadores y particulares que operan en el Aeródromo, y eso tiene que estar coordinado por el Jefe, si no no, puede funcionar”.

Yo soy piloto desde el año 2014 y el curso de Jefe de Aeródromo lo hice en Ezeiza en septiembre de 2017, junto con Agustín (Rubiños, quien fue Jefe hasta hace unos días).

Estoy en la Comisión Directiva del Aeroclub desde el año 2013, y básicamente por lo que quiero al Aeroclub y al predio me quise hacer cargo porque no tenemos una persona que cumpla esta función en este momento y necesitamos todos seguir operando.

Anteriormente estuvo Mary Mirasso, fue la primera en ocupar este cargo; yo comencé con los vuelos sanitarios de CUCAIBA y también con los drones de la Policía aún antes de asumir.

“Hay que coordinar todo, estar atento al estado de las pistas, recorrerlas, ver el balizamiento, que esté todo funcionando para cuando se necesite”, concluyó.

Volver