Marini y el triunfo peronista en Juárez: “ganamos con votos puros nuestros”

27 octubre, 2025 0

Benito Juárez fue el único distrito en la Sexta Sección Electoral donde triunfó el peronismo en la elección de este domingo.

LU 24 habló con el intendente Julio Marini, quien se mostró sorprendido por el resultado a nivel nacional, y afirmó que, al polarizarse la elección, “nosotros ganamos con votos puros propios más unos cien votos que en septiembre”.

Cuestionó asimismo que, por ejemplo “el radicalismo juarense haya dejado libre el voto, incrementando así el número logrado en septiembre en las elecciones bonaerenses de manera importante”, y sostuvo que “jugaron todos contra el peronismo, acá se polarizó la elección, estuvo el PRO, La Libertad Avanza, la UCR y Juárez Renace que es una junta vecinal donde dicen que son peronistas pero la verdad es que laburaron para La Libertad Avanza, parece mentira, pero es así”.

“La gente seguramente valoró la gestión o la militancia que tenemos dentro de nuestro espacio y nos acompañó con el voto, pero fue muy polarizado, yo creo que esto pasó en toda la Provincia, afirmó.

Analizando lo sucedido en la Sexta Sección y el resultado a nivel nacional, Marini dijo: “la gente se queja pero a Milei lo siguen votando, por lo que me pregunto ¿no sé si está todo tan mal, la gente protesta por los jubilados, los discapacitados, el Garrahan, y este hombre va a Estados Unidos pero no sabemos a qué costo, a las Pymes no les está yendo bien, y tiene este resultado eleccionario?, no se entiende, no me da la cabeza para pensar, por supuesto respetándolos, cada uno es dueño de votar lo que quiere,”

“Así como pasó en Juárez creo que se juntaron todas las fuerzas contra el peronismo, porque no vamos a decir que la lista de Milei era la más votable: hubo un narcotraficante en el medio que se retiró de la misma”, dijo.

“Soy respetuoso del voto, pero la verdad que, si un país se va a manejar así, con un gobierno que está perjudicando a los argentinos, endeudando más al país, es para un estudio más profundo, no me da la cabeza a mí para pensarlo”, graficó.

“Es el anti – peronismo, creo, pero no se entiende: a ver, me va mal pero voto en contra del peronismo, y así como pasó en Juárez con Junta Vecinal que se armó y no jugaron en favor de Fuerza Patria, justificaron claramente en esta elección que están del lado de la Alianza La Libertad Avanza, porque si no nosotros hubiéramos tenido más votos que en septiembre; fueron los votos puros nuestros más cien votos, no es que aumentamos mil votos ayer, tuvimos un buen resultado gracias a la gran militancia que hay: nosotros abrimos el partido Justicialista abierto desde hace 42 años sin cerrarlo un día, solamente los domingos. Este no es un logro mío solo, es del militante que se levantó ayer a las seis, desayunamos y salimos a buscar gente, ese es el trabajo de los compañeros y compañeras, no nos relajamos; yo la vi acá en Juárez, me decían que ganábamos por lo sucedido en septiembre, pero yo decía que se polarizaba, esto pasó en todos lados, el fuerte anti-peronismo llevó a esto”, relató Marini.

“Hay que estar cerca de la gente, hay mucho problema, mucha demanda, de lo que les está pasando, nosotros estamos escuchando permanentemente en el partido escuchando a los vecinos, la gente la está pasando mal por eso nos llama la atención la cantidad de votos, pero está en el medio que se juntan todas las fuerzas políticas contra el peronismo y se polarizan las elecciones, creo que es un error porque no es bueno para los argentinos, pero bueno, es lo que pasó”, finalizó.

