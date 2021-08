Mario Bianco, zapatero y una demanda de trabajo que no deja de crecer

Con frecuencia, el contexto económico hace que se vuelva a optar por la reparación del calzado antes de pensar en una compra nueva. Y eso lo saben bien los zapateros como Mario Bianco, con toda una vida dedicada a este oficio, que observa la gran demanda que tiene para la compostura tanto de zapatos como de zapatillas.

A su local de Chacabuco 552 va gente “de hasta tres generaciones de la misma familia, e incluso muchas personas de afuera, de Claromecó, Copetonas, Marisol”.

Con la pandemia se incrementó el trabajo, pero se complicaron algunas cuestiones relativas al abastecimiento de insumos. “A veces no se consiguen algunas cosas y eso es difícil de reemplazar porque uno sabe con qué trabaja y qué resultado da, y no se puede engañar a la gente”, señaló.

“Lo que me encanta hacer es trabajar con los zapatos, pero hay mucha demanda también de zapatillas. Y lo que más sale es cambio de taco, media suela, tapitas. Y trabajo con ortopedistas, que también me derivan mucho lo que tiene que ver con arreglos con receta médica, como suplementos y demás”, aseguró.

