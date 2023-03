Mario Ezcurdia aseguró que “todos los festivales tradicionalistas tuvieron un éxito muy grande”

21 marzo, 2023

Las grandes fiestas tradicionalistas tuvieron gran respuesta del público durante el verano 2023.

“Contra lo que uno piensa por la economía del país, los festivales fueron un éxito extraordinario”, aseguró Mario Ezcurdia, popular animador de jineteadas e histórico conductor de “Amanecer Sureño”.

“Jesús María fue impresionante, hace muchos años que no tenía esa cantidad de gente. Antes comenzaba de menor a mayor, este año empezó la primera noche con un lleno total y no paró hasta la última, inclusive el lunes que se hace para los jóvenes”, destacó.

Ezcurdia consideró que “manejaron muy bien los artistas. Empezaron en grande con Abel Pintos y fue un gentío importante, no se podía caminar”.

“Después estuvo el Festival del Caldén (San Luis) y no entraba una persona más. El de Diamante (Entre Ríos) también anduvo muy bien. Los festivales grandes tuvieron una temporada muy buena”, remarcó.

Por los elevados costos para concurrir, Ezcurdia “pensaba que iba a aflojar este año, pero superó todo. Estoy totalmente sorprendido”.

