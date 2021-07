Mario Ezcurdia: “el rubro tradicionalista estará entre los últimos en volver”

20 julio, 2021

El tradicionalismo y los encuentros nativistas estarán entre los últimos en volver a reactivarse, según consideró uno de sus referentes, el conductor Mario Ezcurdia. “Por más que sea al aire libre, se necesita cierta cantidad de gente, quizá no menos de 700 a 800 personas, para realizar un espectáculo, porque de lo contrario no salvas los gastos. Una jineteada con 150 personas, como las que se podrían permitir quizá en septiembre, es inviable, no te alcanza para abrir la tranquera”, consideró.

“La organización del Festival de Jesús María está pensando en no hacerlo, porque por el momento ni siquiera se pueden reunir, y hay que tener todo previsto desde agosto o septiembre. Si tuviéramos la suerte de que esto se va abriendo en dos o tres meses, y con ingreso de gente vacunada, se podría armar algo con protocolos, aunque el gauchaje no esté tan acostumbrado a eso pero habrá que adaptarse”, estimó el referente tradicionalista.

En este sentido, aseguró que muchos trabajadores vinculados al rubro hoy están sin trabajo y “desesperados”. “Por ahí se ven algunas publicidades de algunas cosas, pero no dudo que este rubro va a ser uno de los últimos. No tenemos una organización nacional, somos muy independientes”, admitió.

“Cuando el fútbol tenga público masivo, se convertirá en una puerta importante para reclamar por los espectáculos de destreza criolla. Pero hoy por hoy solamente nos queda que algún intendente autorice en su distrito un encuentro, pero siempre con todos los protocolos y en lo posible con gente vacunada”, consideró.

