Mario Gramisu: “Argentina para salir de esta situación debe reducir el gasto del Estado”

El médico Mario Gramisu, en contacto con LU 24 se refirió al panorama económico actual, y al comparar los costos de gestión política y del Estado con otros países de Europa, sostuvo que “la sociedad en general hace el ajuste, y quien se dedica a la política debe ajustarse, en una decisión que no tenemos los ciudadanos”.



“Hace un año dije que Argentina estaba fundida y dije que tenían que sentarse los muchachos de la política para poder salir adelante; no veo hoy dia que Argentina genere tantas divisas, por lo que creo que debemos achicar el gasto del Estado en distintas formas”, relató, y sostuvo que “no puede haber trabajo en el sector privado cuando hay tanto gasto, el privado está exhausto de pagar impuestos, que luego el Estado gasta, por lo que Argentina es un país inviable, lo dije hace un año, porque hay un sinnúmero de países que están en mejores condiciones para invertir”.

“Crear conducta”

Gramisu afirmó que países vecinos crearon conductas relativas a bajar el gasto, y opinó que “Chile tuvo una conducta, regionalizo el país, ese es un ejemplo; Perú, que hizo una política de apertura y mejoró, Bolivia mismo, con Evo Morales, tiene un Banco Central más poderoso que Argentina, igual Paraguay”.

“No hay previsibilidad, somos 'defaulteadores' seriales”

“La inflación se genera cuando no tienen ingresos genuinos y se endeuda, mucha gente no creyó porque no ingresaron capitales que tenían que ingresar, no hay previsibilidad, palabra clave para un país que tiene una conducta; nosotros somos “defaulteadores” seriales, le cambiamos las reglas a los inversores; “ligamos” el 65% del capital que tiene el FMI, y el error cometido por Lagarde es que nos convirtió en socios, y defaulteamos, porque desgraciadamente no podemos financiarnos, entonces debemos achicarnos como si fuera en una economía familiar, ya que el costo público es altísimo y el costo político también es altísimo, por lo que digo que los políticos deben sentarse a recomponer la situación”, dijo.

“Cerca de un proceso hiperinflacionario”

“Creo que la situación argentina va a empeorar, estamos muy cerca de un proceso hiperinflacionario; tenemos que ir a replantear que forma vamos a salir, gane quien gane, no nos prestaría EEUU, China, si nos presta se queda con Vaca Muerta, y el capital interno cada vez es menos”, explicó.

El diagnóstico

“El diagnóstico es que tenemos un excesivo gasto que se financia con los impuestos distorsivos y excesivos y una emisión monetaria encubierta, que termina en un proceso inflacionario creciente que derivaría en una hiperinflación. Ya pasó, me pasó cuando volví hace 31 años al país luego de vivir en California, pero no me fui, yo quiero al país, pero me duele que la clase dirigente no haga el diagnostico necesario, tener una mesa de consenso y preparar para que se genere empleo privado y no aumente el gasto público, en un plan que no se puede plantear para salir en cuatro o diez años, tenemos que plantearlo a unos quince años, y reducir el costo de la política”, finalizó.