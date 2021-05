Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio: “Argentina tiene un sesgo antiempresario muy grande”

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, afirmó por LU 24 que “la Argentina tiene un sesgo antiempresario muy grande” y, en el marco de la pandemia, aseguró que “estamos devastados”, por lo que les pidió a “los gobiernos” que cuiden al sector. Además, resaltó la labor de las cámaras empresariales de base, como la Cámara Económica de Tres Arroyos, ya que considera que las entidades son “la voz de los que no tienen voz”.

“Hace 11 años que estamos paralizados”

Sobre la situación actual, dijo que “viene complicada, como no podía ser de otra manera. Teniendo en cuenta que la Cámara de Tres Arroyos está por cumplir 96 años no son noticias muy optimistas que digamos para el futuro de la economía de nuestro país”.

“Nosotros representamos al sector que explica dos tercios del PBI y un poquito más de la mano de obra formal ocupada, el que ha sido, al igual que la mayoría, muy castigado en esta pandemia. Además, venimos de dos años de recesión, 2018 y 2019, y de ahí para atrás ocho años de estancamiento, hoy podemos decir que hace 11 años que estamos paralizados en términos económicos”, sostuvo.

“Estamos devastados”

En el marco de la tragedia sanitaria, Grinman manifestó que “fue la gotita que rebasó el vaso. Hablamos un montón de esto pero estamos minimizando que hay más de 75 mil muertos y debe haber un número similar o mayor, algunas entidades hablan de 90 mil empresas fallecidas, porque las empresas también fallecen, con todo lo que significa en términos económicos en un país donde la economía viene con problemas estructurales desde hace 90 años, estamos devastados. El futuro no es muy halagüeño que digamos porque a esta altura del año uno imaginaba que iba a haber un porcentaje mucho más importante de vacunados, eso no ha sucedido entonces tenemos que volver a restricciones y la gente ya está defraudada, indignada, enojada – en algunos casos- por muchas razones. Alguien debe asumir la responsabilidad por no tener un porcentaje mayor de vacunados, no nosotros los empresarios; tampoco somos responsables cuando nos acusan de los aumentos de precios que es un problema macroeconómico y monetario que hay que solucionarlo de otra manera”.

“Los gobiernos no nos están cuidando”

“También nos molesta y enoja que los gobiernos (Nación, Ciudad de Buenos Aires y cada una de las provincias) no nos están cuidando porque exigen a los comerciantes que cerremos y permiten que haya marchas, movilizaciones, piquetes, y no toman medidas cuando lo pueden hacer. Los comercios hemos hecho una inversión importante en protocolos, nos estamos cuidando porque no somos suicidas los empresarios”, aseguró.

“Hacer bloqueos e impedir trabajar es una locura”

Asimismo, apuntó que “a eso tenemos que sumarle que el gobierno permite que algunos sindicatos patoteros bloqueen empresas, tomando la ley por su cuenta, no puede ser. Y esto no es en defensa del empresariado, eventualmente si un empresario determinado pudo haber incumplido una norma laboral que se lo denuncie en el Ministerio de Trabajo pero hacer bloqueos e impedir trabajar es una locura. Ni los gobiernos ni la Justicia hacen nada para cuidarnos”, advirtió.

“Si no hay actividad privada no hay futuro económico”

“Esto es complicado porque en una situación de crisis sanitaria y económica lo primero que tiene que hacer cualquier gobierno es poner orden. Hay empresarios que dicen necesitamos que el gobierno nos ayude pagando los sueldos, pero ya ayudó con lo que pudo el año pasado con los REPRO, los ATP y ahora un poco con los REPRO 2. Hay que entender que en la Argentina no hay recursos genuinos, no hay dinero y cuando el gobierno lo quiere, en estas circunstancias, lo que hace es emitir, y la emisión se va a inflación y perjudica a todo el mundo, especialmente a los que menos tienen. Por eso nosotros actuamos responsablemente desde la Cámara Argentina y le decimos que no queremos que nos ayuden con dinero porque sabemos que no lo tienen pero sí que lo hagan con lo que pueden. Eso significa que nos cuiden a todos los ciudadanos argentinos, especialmente a los que desarrollamos la actividad privada, que somos 8 o 9 millones de personas que pagamos impuestos para que puedan vivir más de 46 millones, si no hay actividad privada no hay futuro económico tampoco”, sentenció.

Grinman explicó que “siempre las Pymes se ven más afectadas porque son las que tienen menos espaldas pero la realidad es que en términos generales afecta a todas”.

“Todos los gobiernos desde 1930 hicieron las cosas mal”

“Todos los gobiernos que pasaron desde el año 1930, de los colores políticos partidarios que ustedes quieran, incluyendo las desgracias de las dictaduras militares, hicieron todas las cosas mal, no lograron sustentar un sistema económico que sea fuerte en un país como la Argentina. Lo único que se ha hecho es repartir lo que no había, aumentar el gasto público, que en los últimos 20 años se duplicó, al igual que el empleo público consolidado nación, provincia, municipio. En los últimos cien años solamente en siete oportunidades el Estado argentino tuvo equilibrio fiscal, es decir que no gastó más de lo que ingresó, en el resto siempre vivimos bajo del agua y lo solucionamos pidiendo préstamos externos, y después, cuando tenemos que devolverlos, nos enojamos, somos el mayor ´defaulteador´ serial del mundo, en nueve oportunidades incumplimos con nuestras deudas internacionales, nos creemos los mejores del mundo pero este es un país que no es fracasado sino que ya está en decadencia”.

“La voz de los que no tienen voz”

Por otra parte, resaltó la labor de las cámaras empresariales de base, como la Cámara Económica de Tres Arroyos, y dijo que las entidades son fundamentales porque son “la voz de los que no tienen voz. Es tremendamente complicado ser empresario en Argentina: si nos va mal, nos va mal a nosotros y nadie nos ayuda, y si nos va bien el gobierno no saca el 60 o 70 por ciento. No hemos tenido suerte con los gobernantes que nos tocaron. Es un país demasiado ideologizado, con poco pragmatismo y, es lamentable decirlo, la Argentina tiene un sesgo antiempresario muy grande, se nos ve como los malos de la película, entonces se toman medidas que han fracasado como controles de precios, cierre de exportaciones, que es lo más ridículo que haya existido, ya se han probado estas herramientas que fracasaron sistemáticamente”.

“Argentina es un país con un déficit estructural fenomenal de divisas, nosotros necesitamos divisas genuinas y la única manera de conseguirlas es a través de las exportaciones, entonces a los genios que nos gobiernan no se les ocurre otra forma que cerrarlas”, cuestionó. En ese sentido, a modo de ejemplo, mencionó que “Chile, un país chico pero ordenado económicamente, en el año 2020 exportó un promedio de 3.986 dólares por habitante; Uruguay, aún más chico, por 1.932 dólares por habitante; y la Argentina, que nos creemos los mejores del mundo, por 1.200 dólares por habitante”, puntualizó. Es por ello, que abogó por “triplicar nuestro poder exportador para que entren dólares genuinos, obviamente hay que hacer una reforma fenomenal en temas laborales y de gasto público, pero para eso se necesitan dirigentes y funcionarios capaces, dejar de lado ideología, intereses sectoriales, partidarios y ni hablar de los personales, y, fundamentalmente, pensar un poco más en el bien común de todos y cada uno de los argentinos, en especial de ese 50/52 por ciento que está en la línea de pobreza. Lo único que ha crecido en nuestro país en los últimos años y a tasas chinas es la pobreza, los gobernantes todos han fracaso estrepitosamente pero no lo quieren asumir “, aseveró.

Finalmente, Grinman felicitó “a los amigos de la Cámara de Tres Arroyos” por arribar el próximo lunes 31 de mayo a su 96º aniversario.

