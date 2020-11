Mario Massaccesi descansa en Claromecó: “es un paraíso en el bolsillo” de los tresarroyenses

12 noviembre, 2020

“Yo me pregunto qué hacen ustedes con este paraíso en el bolsillo y no lo quieren compartir”, así comenzó su diálogo con LU 24 el reconocido periodista Mario Massaccesi, quien desde el domingo se encuentra vacacionando en Claromecó y no deja de compartir en sus redes sociales videos e imágenes de la localidad, casi obnubilado por los paisajes que le regala el lugar.

Massaccesi contó que estuvo en Tres Arroyos cuando en 2006 la por entonces reina Beatriz de Holanda llegó junto al Príncipe Guillermo y la Princesa Máxima, pero dijo que no había tenido oportunidad de conocer nuestras playas.

El conductor de radio y televisión se reconoce como amante de los pueblos del interior, chicos, silenciosos, y con belleza natural y particularmente de los de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, afirma que “a los lugares los hace la gente”, por eso se encuentra maravillado con el balneario que no solo ofrece paisajes naturales, sino la calidad de sus habitantes.

Con las limitaciones del caso, con hisopado negativo y cuidados necesarios, decidió aventurarse por llegar a Claromecó, localidad que siempre ha oído mencionar, le han mostrado fotos y videos, y hacía tiempo deseaba conocer.

Comentó que desde que llegó no para de recorrer, los médanos, fue a la emblemática “Gallina Turuleca”, también le abrió sus puertas el Parador Borneo, visitó la zona rural, invitado al campo de la familia Aristemuño y en el día de ayer pudo recorrer Orense. Para la de hoy tiene pensado recorrer el Paseo del Arroyo.

No solo maravillado por los paisajes y la calma del lugar y la zona, también se demostró muy agradecido por la calidez de la gente y lo cómodo que está pasando su estadía en la villa balnearia, dónde le quedan dos días para terminar de disfrutar lo que Claromecó tiene para ofrecerle.

