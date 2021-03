Mario Massacesi anticipó su presentación con Patricia Daleiro en la Sarmiento

3 marzo, 2021 Leido: 57

Con el éxito obtenido por “Soltar para ser feliz”, un libro que se encuentra agotado y esperando otra edición, Patricia Daleiro y Mario Masaccesi llegarán a Tres Arroyos de la mano de la biblioteca Sarmiento este sábado 6 del mes de marzo a las 21 hs. Desde Claromecó, donde el reconocido periodista está trabajando en un nuevo proyecto editorial, Mario aseguró a LU 24 que “yo mismo tuve que soltar miedo, que paraliza; culpa, juicios espantosos que tenía sobre mí mismo, que son los más crueles, y el ‘tengo que trabajar’ por el ‘quiero trabajar’, o ‘tengo que hacer tal cosa’ por ‘elijo hacerla’. Pero no hay una fórmula para soltar, contamos cómo lo hicimos nosotros y hacemos algunas sugerencias. No hay fórmulas porque todos somos distintos, y además todos le agregamos a las cosas cuotas de vergüenza, miedo, culpa, como capas de una cebolla, y muchas veces es eso lo que más nos pesa”.

“Esta versión ‘teatro’ es la forma que encontramos para presentar el libro, cumpliendo con los protocolos. Por supuesto no es actoral, no somos actores; no es stand up porque no somos standaperos, pero sigue un guión del que nos permitimos salirnos, y además hay momentos para reírnos, para emocionarnos y reflexionar. Además hemos puesto mucho ahí de nuestra vida, de lo que no está en el libro. Es ideal para aquellos que buscan algo nuevo en su vida y para los que no quieren esperar que la vida pase, sino que están dispuestos a hacer algo ahora”, aseguró.

Las entradas están en venta en la biblioteca en horario matutino y hasta las 12.30, y también se pueden adquirir en el local Kitten todo el día y como gentileza hacia la Sarmiento. El costo de las mismas es de 900 pesos.

Volver