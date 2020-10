Mario Negri habló con LU 24: “sin acuerdos la Argentina no sale”

El cordobés Mario Negri, presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de la Nación, advirtió esta mañana en diálogo con LU 24 que “en la Argentina nunca se ha juntado tanta incertidumbre como en este momento; hemos pasado crisis, pero ahora se junta lo sanitario, de lo que no podemos salir y no tenemos fecha. La cuarentena se convirtió en un programa de gobierno, y no poder actuar en conjunto sobre lo sanitario y la economía nos permite ver ahora que la economía también mata. La brecha cambiaria del 120% les está pegando sopapos al ministro y al presidente del Banco Central, pero también a la producción y a la sociedad toda porque la economía está paralizada”.

Negri aseguró que la oposición “tiene que hacer todo lo posible pero el que tiene que convocar es el presidente; si usted cambia la agenda de prioridades, si se aboca a las 3.700.000 que perdieron el trabajo y no pone la energía en buscar un acuerdo, la Argentina no sale. Todos tenemos responsabilidades con el pasado pero no pueden hablar como si recién hubieran llegado. Sin acuerdo estamos en la base del Himalaya, y si no para la inflación nos vamos a pegar un tortazo”.

“Hay que establecer un rumbo, un horizonte, planificar por dónde vamos a crecer, y dejar de sacarle la plata al campo. Y además hace falta seguridad jurídica para que vengan las inversiones, no gastar 10 mil millones en juzgados para resolver los problemas de corrupción”, fustigó el radical.

Finalmente, se refirió a la interna que atraviesa su partido en territorio bonaerense al señalar que “yo nunca me moví de la foto, siempre me quedé en el radicalismo. La suerte de la UCR depende de lo que los radicales quieran hacer. Miles de radicales bonaerenses acompañan a Maxi Abad, con gente joven, nuevas ideas, nadie piensa en una guerra. La energía nuestra es pensar qué país vamos a tener en diciembre”.

