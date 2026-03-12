Mario Perotti necesita de la ayuda de los tresarroyenses

El vecino Mario Perotti – Marito – confeso hincha de Boca Juniors de Tres Arroyos necesita operarse de la columna con un costo bastante importante en la Clínica Favaloro, que no puede afrontar, por lo que desde la Comisión Directiva del club Xeneize “trabajaremos en todo lo que podamos para ayudar” según dijo a LU 24 el presidente Gabriel Sciotti.

“En un principio juntaremos el dinero para que pueda viajar y luego iremos viendo de qué manera hacerlo para que se pueda atender en Buenos Aires; apelamos a la solidaridad de la comunidad, ya que es muy buena persona, y toda su familia pertenece a la familia de Boca”.

Hay un CBU para poder aportar: es el 0070106430004159480118.

