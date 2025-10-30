Marioli: “El Ejecutivo asiste al vecino por la crisis, pero ahora aumenta las tasas”

30 octubre, 2025 0

La concejal Marisa Marioli habló con LU 24 y fundamentó su voto en contra en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes desarrollada este miércoles que aprobó por mayoría el aumento de las tasas desdoblado en dos cuotas: un 10% en noviembre y otro 10% en diciembre.

La edil dijo que “en la sesión de Orense se conoció que el Ejecutivo pidió prórroga para presentar el presupuesto y el aumento del módulo” y sostuvo que “nosotros siempre hicimos un análisis de cada una de las variables en las que interviene la decisión de aumentar las tasas por lo que en este caso no condecía con las variables que el Ejecutivo tiene en cuenta; el bolsillo es el tema número uno: estamos diciendo que la gente no llega a fin de mes, que Desarrollo Social está acompañando a muchas familias y luego piden aumento de tasas, por eso voté negativamente, no estoy de acuerdo”.

Sobre la renovación del cuerpo, Marioli dijo que “yo estoy terminando mi mandato, no me estoy postulando para reelegirme” y agregó que “la situación para trabajar no es muy fácil, la falta de diálogo ha sido uno de los elementos por los cuales no se han arribado a mejores resultados en diferentes acciones, pero son las reglas de la política algunas, otras pasan por convicciones personales o formas de enfocar temas o la decisión de defender a los vecinos”.

“El trabajo del concejal es proponer, dialogar, presentar propuestas u otras opciones y también controlar al Ejecutivo, tengo muy clara la función del concejal”, definió.

“Tengo una vida personal y una trayectoria muy larga en la docencia y luego me dediqué a esto hace más de 10 años, estaré desde otro lado, soy parte de otras instituciones de mi pueblo, voy a seguir defendiendo por supuesto al pueblo y me llevo la gran satisfacción de haber puesto a Orense no sólo en el Concejo Deliberante sino en la cabeza de muchos funcionarios. Apoyaré muchas cuestiones que me interesen y también me tomaré el tiempo de descansar”, expresó.

“Hemos trabajado muy bien con el bloque y también con el resto del Concejo, soy una persona muy abierta al diálogo, sí voy firme a mis convicciones pero no me muevo de ciertos parámetros: temas como no a la corrupción, no al maltrato, a la discusión que conduce y llevan a la falta de respeto, en esa no me van a encontrar pero además y en beneficio de los vecinos, todo lo que usted quiera y los vecinos lo saben, acompañaré en la medida que ellos también lo quieran y veremos qué hacemos más adelante”, concluyó.

Volver