Marioli: “no hace falta ningún acuerdo por los paradores, hay que hacer el concurso”

17 mayo, 2022

La concejala Marisa Marioli advirtió, en respuesta al director de Turismo, Alejandro Trybuchowicz y el titular del Ente Descentralizado Claromecó, Julián Lamberti, que no hace falta ningún acuerdo para que se cumpla la ordenanza vigente por la cual debe llamarse a concurso para la construcción de un modelo de parador a poner en marcha en la costa del distrito. “Si ese concurso no se pone en marcha como determina la ordenanza primero vetada por el Ejecutivo y luego votada por unanimidad, incluso por los concejales del oficialismo y por el propio director de Turismo cuando era concejal. No hay partes que tengan que ponerse de acuerdo. Estamos a fines de mayo, el concurso no se ha hecho, eso lleva tiempo y luego hay que pensar en las licitaciones. Los concejales no tenemos la culpa de que la ordenanza no se ponga en vigencia como corresponde. Vamos a llegar a noviembre o a diciembre y no habrá paradores”, sostuvo.

“Si hay una ordenanza vigente, no se entiende por qué vienen ahora con un nuevo proyecto que ni siquiera se está tratando. Por eso vamos a seguir manteniendo nuestra postura, el concurso de paradores se votó y se votó por unanimidad, y está estipulado en la ley que el jurado de ese tipo de concursos debe ser FADEA, nosotros los concejales no podemos cumplir esa función”, consideró Marioli.

Por otra parte, la concejala de Juntos indicó que la Comisión “recibió el convenio con la Universidad de Mar del Plata y el CONICET por el control del frente costero, que hemos solicitado que se extienda por cinco años más con la intención de que se hagan mediciones en todo el frente y no solo en el ejido urbano. En la próxima comisión vamos a hacer una petición al Ejecutivo en tal sentido”.

“También conversamos sobre dos temas que el director de Turismo puso de manifiesto en la reunión: la modificación de la ordenanza 7272/19 sobre foodtrucks, que consideró no acorde con las licitaciones, por lo que vamos a pedirle que nos indique qué aspectos quiere modificar para seguir avanzando en una política de desarrollo turístico sustentable y trabajarlo con tiempo. Y por otro lado, el hecho de que en algún medio señaló que el camino a la nueva bajada de Dunamar pasó por el Concejo Deliberante, lo que no fue así, por lo que le pediremos que ratifique o rectifique esos dichos, indicando en qué comisión u ordenanza se trató ese tema”, sostuvo Marioli.

Finalmente, recordó que se había solicitado que se expidan las áreas de Seguridad y Deportes sobre una senda en el predio de la Fiesta del Trigo. “Lo hicieron, poniéndose a disposición nuestra pero sin precisiones sobre cómo se debe abordar el riesgo por la cantidad de gente que transita por esos lugares, si pueden convivir una senda peatonal y una ciclovía, por lo que lo vamos a seguir estudiando y propondremos charlarlo con Mario Izurieta que vendrá a la Comisión de Obras Públicas para darle un cierre, ya que este expediente está desde el 2014 sin ninguna definición”.

