Marioli reclama diálogo y políticas turísticas de consenso para el distrito

20 septiembre, 2022 Leido: 69

La Comisión de Turismo se reunió y nuevamente abordó el tratamiento de un pedido para la prolongación del convenio sobre dinámica costera de Tres Arroyos con el CONICET. Pero además, desde la oposición se volvió a reclamar diálogo y políticas turísticas para el distrito.

Según la presidenta, Marisa Marioli (Juntos), se intentaba extender el acuerdo por las mediciones costeras por cinco años tras su vencimiento el año que viene, pero con la salvedad de que el doctor Federico Isla se jubila, por lo que no podrá suscribir un acuerdo que va más allá de sus posibilidades laborales. “Nos dijo que acercará una nueva redacción del plan de trabajo, porque su equipo va a seguir.

Así que en principio el nuevo convenio será por dos años, pero incluirá mediciones en todo el frente costero, haciendo hincapié en los problemas de erosión localizados y recurrentes en las playas céntricas de Claromecó”, dijo Marioli.

Por otra parte, indicó la concejala, se está requiriendo información sobre el concurso de ideas de paradores con la intervención de FADEA. “Le hemos pedido al presidente del Colegio de Arquitectos si sabe algo, porque no tenemos información ni de Obras Públicas municipal ni de FADEA. Por escrito no hay nada”, advirtió.

“Insistimos en que las ordenanzas están para cumplirse. Entonces entendemos que debería haber algo por escrito que diga ‘no queremos hacer el concurso’, o ‘vetamos la ordenanza’. Pero no tenemos ni siquiera eso. También hemos pedido por nota al intendente, al director de Turismo, el funcionamiento del Instituto Mixto de Turismo donde podríamos intervenir todos los agentes, y discutir en serio una política turística para el distrito. Nosotros nos acercamos, brindamos las posibilidades de diálogo y nos contestan por los medios; el diálogo es de dos partes, si no hay respuesta de una, no hay diálogo”, sostuvo Marioli.

Finalmente, sobre el meneado tema del parador en Claromecó, aseguró que “nunca hemos querido que no haya servicios en la playa, pero son tres años los que llevamos ya viendo licitaciones de paradores a último momento”.

