Marisa Mendiberri: “Internet en San Mayol es un logro cooperativo”

8 septiembre, 2020

Ayer se inauguró el servicio de Internet de CELTA en la localidad de San Mayol, y la presidenta de la Cooperativa, Marisa Mendiberri, aseguró que de no ser por la entidad, esta posibilidad no se habría materializado en la localidad porque “esto no es negocio para los operadores privados. Por eso fue un placer ver la alegría de la gente por estar conectados con el mundo, con la posibilidad de hacer videollamadas, teleconferencias, y compartir y ver a sus familiares en estos tiempos de pandemia. Además se da la posibilidad de conexión al jardín y a la escuela primaria”.

Esta posibilidad, aseguró Mendiberri, se concretó por un verdadero acto cooperativo, entre la Cooperativa, el Municipio y un grupo de productores que cedió espacios y realizó aportes económicos. “Esto es lo que nos hace sentir bien, la solidaridad, los valores cooperativos que se pusieron de manifiesto”, consideró.

La prestación del servicio será exactamente como en la ciudad cabecera, mediante contratación con la Cooperativa, y se extenderá a la localidad y el sector rural. “El servicio que tenemos es bueno, y tendrán las mismas velocidades que brindamos en Tres Arroyos. Todo esto es mérito también del trabajo del personal, porque había lugares altos que interferían con la calidad de la señal”, sostuvo Mendiberri.

Finalmente, aseguró que en Claromecó también hay una gran demanda de conexiones.

