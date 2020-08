Marisa Sabatini Mas es enfermera y trabaja en Mallorca: “se ven muchos rebrotes”

La tresarroyense Marisa Sabatini Mas es enfermera, descendiente de la familia fundadora de La Catalana, y trabaja en una residencia geriátrica en España. Egresada del ex Colegio Nacional hace 50 años, sus compañeros la incluyeron en un grupo de Whatsapp y aunque no pudo viajar, celebró -entrevistada por la radio- la posibilidad de tomar contacto y compartir recuerdos con ellos.



“Cuando recién me recibí trabajé en el Sanatorio Policlínico, y luego ejercí la docencia en la Escuela de Enfermería del Hospital Pirovano; después me fui a vivir a Punta Alta, donde trabajé en el Hospital de la Base Naval, y cuando mi hijo se fue muy joven a Mallorca, España, primero a pasear pero luego no quiso volver, decidí venir también yo”, contó.

“La idiosincrasia del argentino, los paisajes, las playas se extrañan”, admitió. Y respecto a la evolución de la pandemia en España, aseguró que “llama la atención la cantidad de rebrotes que hay, a pesar de que decían que con el calor mermaba el virus. Están haciendo más pruebas PCR y aparecen los positivos, pero sobre todo en gente joven, y si no hay patologías agregadas, lo pueden pasar como un estado gripal. El problema es con la gente mayor, sobre todo por sus patologías agregadas. Por eso se está preparando todo para cuando vuelvan a llegar el otoño y el invierno, para que no se vuelva a repetir lo que ya pasó”.

