(audio)Marisol: la nueva unidad de los Bomberos Voluntarios llega este viernes

26 marzo, 2026 2

En la tarde de este viernes, los Bomberos Voluntarios de Marisol estarán llegando a la Localidad con su nueva Autobomba, la misma, les permitirá mejorar su trabajo y accionar en la comunidad.

Pablo Carbonero integrante del Cuerpo de Bomberos, en conversación con LU24 dijo “estamos muy contentos por la adquisición, nos permitirá a mejorar nuestro trabajo de rescate y auxilio”.

“La misma cumplirá el rol de rescate vehicular, incendios estructurales, ya que cuenta con el espacio necesario para trasladar las herramientas, detalló y aseguró que “con la ayuda de todos seguiremos mejorando nuestro trabajo para la comunidad del Balneario”.

“Marisol necesitaba un cuerpo de bomberos activos, por eso empezamos con todo esto, después amamos la comisión directiva y ante las exigencias decidimos mejorar, capacitándonos correctamente”.

Año a año, aumentamos nuestra capacidad de aprendizaje, aumentando el capital humano y con esta unidad facilitaremos nuestra labor”, contó.

Finalmente, Carbonero invito a toda la comunidad para presenciar la llegada de dicha unidad, y anticipó “creemos que este viernes a las 18 o 19hs estaremos ingresando en Marisol con el nuevo camión autobomba”.

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