Marisol se encuentra con alojamiento completo y mucho crecimiento

21 enero, 2022 Leido: 104

La costa de Marisol es uno de los lugares que ha tenido un crecimiento constante, las bondades naturales que el lugar ofrece, lo hacen oportuno al momento de invertir y elegir para descansar.

Raul Bonini, sub delegado municipal de Marisol, dijo que “la primer quincena fue muy movida, como nunca, y la segunda viene un poco más tranquila porque el tiempo también está fresco con un poco de lluvia”.

Hablando de los caminos en general y las bajadas a la playa, Bonini dijo, “es una constante que tengamos que hacer mantenimiento, tratamos de acomodar de forma permanente mientras no haya turismo porque después se complica. El camino de ingreso está en muy buenas condiciones”.

En cuanto a reservas, el sub delegado manifestó, “estamos con alojamiento completo, y hay reservas para febrero y marzo, estamos muy contentos porque eso significa trabajo para todos. En estos dos últimos años se ha notado un gran crecimiento en la zona, es de todos los días que nos consulten sobre terrenos, la naturaleza es muy bondadosa en el lugar, la tranquilidad es muy buscada”.

Volver